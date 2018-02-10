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На Батуми опустился необычный туман


10.02.2018   18:37
Необычное природное явление могли наблюдать сегодня жители Батуми – густой туман, похожий на дым, окутал часть города.

Туман образовался несмотря на то, что погода в Батуми сегодня ясная и солнечная. Дымка покрыла прибрежную часть города, «спрятав» гостиницу Radisson, «Алфавитную башню» и колесо обозрения.

Очевидцы засняли явление на видео. Кадры распространил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Синоптики поспешили успокоить население, сообщив, что сегодняшний туман – это самое обычное атмосферное явление, причиной которого стали мельчайшие продукты конденсации водяного пара. В этот раз туман распространился над Батуми в довольно редкой форме, отмечают специалисты.

«Это обыкновенное гидрометеорологическое явление, результат воздействия теплой температуры поверхности земли и холодных воздушных масс. Туман может распространиться в разной оригинальной и редкой форме, с чем мы на этот раз имеем дело», — заявили в гидрометеорологическом центре Аджарии.









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