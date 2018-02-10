Каладзе: Власти Тбилиси подумают над тем, как использовать концертный зал

10.02.2018 18:53 Власти Тбилиси подумают над тем, как использовать концертный зал, спроектированный всемирно известным архитектором Массимилиано Фуксасом, заявил столичный мэр Каха Каладзе.



Отвечая на вопрос журналистов о планах мэрии относительно концертного зала в парке Рике, Каладзе отметил, что профиль объекта в будущем не изменится. Вместе с тем, он добавил, что у властей пока нет каких-либо конкретных идей насчет его задействования.



«Мы не хотим, чтобы здание оставалось в таком состоянии, в котором оно находится сейчас. Здание находится на балансе министерства экономики и устойчивого развития. Мы должны подыскать функцию. В ближайшем будущем мы сообщим как, в каком направлении. Это может быть театр, а может быть центр современного искусства», — заявил Каладзе.



После победы на выборах мэра Тбилиси, Каладзе заявил, что Тбилисский концертный зал «находится в очень тяжелом положении, которое не может больше продолжаться».



Здание Studio Fuksas в Тбилиси представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых находится музыкальный театр и выставочный холл. Проект обошелся в 75 миллионов лари (более 30,2 миллиона долларов согласно курсу, действующему сегодня).



Культурный центр, строительство которого завершилось в 2012 году, до сих пор не функционирует. Смелый эксперимент по внедрению современной архитектуры в исторический центр города, правительству «Грузинской мечты» не понравился. Объект находится на балансе государства, однако ни разу так и не был задействован. Пять лет назад, сразу после смены власти, в правящих кругах даже поднимался вопрос о возможности сноса Моста Мира, созданного по проекту Микеле де Лукки, однако этого так и не произошло — пейзажный парк Рике и объекты на его территории были сохранены. Вместе с тем, до конца проект парка Рике так и не был реализован, несмотря на то, что это место стало одним из самых популярных среди туристов и жителей столицы.



В сентябре 2016 года вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что на полное завершение проекта необходимо 35-40 миллионов евро. Он также сообщил, что власти изучают различные возможности для завершения строительства, в том числе, сотрудничество с частным сектором.















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