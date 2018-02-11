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Лаша Шавдатуашвили завоевал серебряную медаль парижского «Большого шлема»


11.02.2018   11:50
Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили в финале парижского турнира «Большой шлем» завоевал серебряную медаль. Он уступил Акилу Джакову из Косово.

Выступавший в категории 66 килограмм Важа Маргвелашвили проиграл первую же схватку турнира. В категории 60 кг Амиран Папинашвили остался без бронзовой медали, не явившись на поединок.

Турнир в Париже начался вчера и завершится сегодня. Сегодня проведут встречи остальные дзюдоисты сборной Грузии.






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