Лаша Шавдатуашвили завоевал серебряную медаль парижского «Большого шлема»

11.02.2018 11:50 Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили в финале парижского турнира «Большой шлем» завоевал серебряную медаль. Он уступил Акилу Джакову из Косово.



Выступавший в категории 66 килограмм Важа Маргвелашвили проиграл первую же схватку турнира. В категории 60 кг Амиран Папинашвили остался без бронзовой медали, не явившись на поединок.



Турнир в Париже начался вчера и завершится сегодня. Сегодня проведут встречи остальные дзюдоисты сборной Грузии.















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