Горнолыжный спорт – старт Нино Циклаури вновь перенесли

12.02.2018 10:59 Женский гигантский слалом на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане перенесли из-за непогоды, передает. Соревнования должны были состояться 12 февраля.



Первая попытка в гигантском слаломе должна была начаться в 4:15, вторая — в 8:45. Теперь соревнования перенесены на четверг.



Нино Циклаури выступает под номером 61.



Как сообщает издание, ранее из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин, а также мужские соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.















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