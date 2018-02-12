Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Горнолыжный спорт – старт Нино Циклаури вновь перенесли


12.02.2018   10:59
Женский гигантский слалом на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане перенесли из-за непогоды, передает. Соревнования должны были состояться 12 февраля.

Первая попытка в гигантском слаломе должна была начаться в 4:15, вторая — в 8:45. Теперь соревнования перенесены на четверг.

Нино Циклаури выступает под номером 61.

Как сообщает издание, ранее из-за сильного ветра были перенесены соревнования в слоупстайле по сноуборду среди женщин, а также мужские соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прокачка нефти из Азербайджана в Турцию по БТД в 2017г составила 253 млн баррелей
Китайская железнодорожная корпорация интересуется портом Анаклия
Ассоциация производителей орехов ожидает в текущем году роста экспорта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Джанелидзе: Опасность приостановки безвиза с ЕС отсутствует
Парламент Дагестана поддержал кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора
Глава Дагестана пообещал, что завоза кадров в республику не будет
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна