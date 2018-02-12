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Статистика: Тбилиси — самое густонаселенное место в Грузии
12.02.2018 11:06
Тбилиси – самое густонаселенное место в Грузии, говорится в статистических данных переписи населения за 2014 год на сайте Национальной службы статистики «Сакстат» («Грузстат»). В грузинской столице на одном квадратном километре проживают около 2,2 тысячи человек.
На втором месте по плотности населения находится Аджария. Там на одном квадратном километре проживают 116 человек. В регионе Имеретия – 83 человека на одном квадратном километре.
Далее следуют регионы Шида Картли – 77 человек на один квадратный километр, Квемо Картли –66 человек на один квадратный километр и Гурия – 55 человек.
За Гурией следует регион Самегрело-Земо Сванети. В этой части Грузии на одном квадратном километре проживает 44 человека, а в регионе Кахетия — 28 человек на один квадратный километр. За Кахетией следует регион Самцхе-Джавахети – 25 человек на один квадратный километр.
Наименее населенными оказались регионы Мцхета-Мтианети – 17 человек на один квадратный километр, а также Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – по семь человек на квадратный километр.
Новости-Грузия
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