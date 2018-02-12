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Давид Сергеенко готов предоставить любому лицу детальную информацию и работе скорой помощи
12.02.2018 13:41
Министр здравоохранения приветствует заинтересованность общества и определенных ведомств темой госпитализации.
Давид Сергеенко готов предоставить любому лицу детальную информацию и работе скорой медицинской помощи.
«Мы приветствуем вовлеченность в вопросы здравоохранения, в том числе и со стороны службы аудита. Однако, хочу подчеркнуть, что сотрудничество и знакомство со спецификой деятельности является очень важным. Сфера здравоохранения действительна очень специфична, и мы готовы ознакомить любого человека с деталями темы», — отметил Давид Сергеенко.
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