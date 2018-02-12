Президент и премьер Грузии заявили об особых заслугах Патриарха

12.02.2018 13:49 Роль Грузинской православной церкви (ГПЦ) в жизни страны и ее отношения с государством. Это – центральные вопросы медународной конференции “Религия и общественная жизнь”, которая прошла в Тбилиси. Мероприятие приурочено к 100-летней годовщине восстановления автокефалии ГПЦ. В нем приняли участие представители духовенства, политической элиты страны и общественных организаций.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили, обращаясь к собравшимся, подчеркнул особую роль Церкви в истории Грузии, заявил о многовековой традиции и богатом опыте гармоничных отношений между духовной и светской властями.



“Эта традиция и культура, основанные на доверии и уважении общества и церкви друг к другу, – одно из главных достижений и прочная основа грузинской государственности”.



По словам Квирикашвили, Церковь на протяжении 15 веков была для грузин духовным проводником и моральным ориентиром, объединяла народ. “И именно поэтому империалистический режим [Российская империя, – прим. СОВЫ] атаковал ее, отменив автокефалию и поставив под удар национальную идентичность”, – заявил премьер-министр.



Квирикашвили отметил, что Грузия много раз оказывалась перед лицом тяжелых испытаний, и в такие моменты именно Церковь, первосвященники, патриархи играли выдающуюся роль. “В этом смысле особая заслуга принадлежит нашему святейшему, Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илие Второму, нашему духовному отцу, который 40 лет возглавляет грузинскую церковь и заслуги которого перед нашей родиной неоценимы”, – отметил премьер.



По его словам, мудрость и способность любить заслужили большое уважение от представителей разных религиозных и этнических граппу не только в Грузии, но и во всем мире. Заслугой Грузинской православной церкви и лично ее патриарха сохранение и укрепление исторической традиции толерантности, что обуславливает уважение в отношении разных религий и мирное сожительство в одном обществе представителей разных конфессий.



О роли Патриарха говорил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Глава государства, взяв слово, заявил о том, что в самые сложные периоды, когда грузинское общество и политическая система, экономика и ценности рушились, Илия Второй стоял рядом с народом, помогая ему справляться с вызовами. “Дух нашей дискуссии, пожалуй, в значительной степени обусловлен человеком, которого все мы особо уважаем”, – отметил президент.



При этом Маргвелашвили заявил о необходимости укрепить сотрудничество между государством, Церковью и обществом, объединить усилия, чтобы совместно преодолевать трудности. Под трудностями президент, кроме прочего, имел в виду уровень агрессии в обществе, неприятие отличного мнения и воцарившиеся безнадежность и бесперспективность. “И это не зависит только от экономических или бытовых условий. Духовная безнадежность – гораздо сложнее”, – отметил политик.



“Несмотря на то, что у всех – у разных групп общества, Церкви и государства – свой путь развития, есть вопросы, по которым все мы сходимся во мнении. <…> Это высокий уровень агрессии в нашем обществе, неприятие чего-то отличного, готовность пресекать и уничтожать его”.



По словам президента, и для государства, и для Церкви крайне важно, чтобы граждане не были ориентированы на агрессию и уничтожение чего-то отличного от того, к чему они привыкли. А чтобы снизить уровень агрессии, необходимо защитить иерархию и укрепить уважение в отношении государственных институтов.



Вслед за разрушением основных институтов и иерархии, рушится и порядок. А за этим следует бесконечное зло, – предупредил Георгий Маргвелашвили.





Отметим также, что Грузинская православная церковь входит в числе 14-ти поместных православных церквей и является одной из древнейших в мире. В начале XIX века автокефалия церкви была упразднена, после чего она существовала как Грузинский экзархат в составе Московского патриархата. В 1917 году автокефалия была восстановлена.



По Конституции Грузия является светским государством. Тем не менее, в 9 статье основного закона говорится об особых заслугах ГПЦ:



“Государство признает исключительную роль Грузинской православной церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных убеждений и вероисповедания, независимость церкви от государства”.



СОВА











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

