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Кобахидзе: Святейший доказал, что борьба за самую святую, патриотическую цель всегда увенчается победой


12.02.2018   14:02
Мы должны помнить, что история Грузинской церкви отражает многовековую историю и победы нашей нации, и ее основательное знание является обязанностью каждого гражданина Грузии, — заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции «Религия и общественная жизнь».

По его словам, сегодняшний день является одним из важнейших и выдающихся в истории Грузии – он посвящен 100-летию восстановления автокефалии Грузинской апостольской православной церкви, которая была незаконно упразднена Российской империей на протяжении 106 лет.

В этой связи Кобахидзе выделил роль Католикоса-Патриарха Илии II , усилиями которого в 1990 году Вселенский Патриархат официально признал автокефалию Грузинской церкви. «Святейший доказал, что борьба за самую святую, патриотическую цель всегда увенчается победой. Как грузин и православный хочу склонить перед вами голову», — заявил Кобахидзе, обращаясь к Илие II.

Как отметил Кобахидзе, 100 лет назад, в тяжелейший период для грузинской нации, освобождение грузинской церкви стало главной движущей силой для восстановления независимости и обретения свободы грузинским народом.

«Мы счастливы, что из нашего народа вышли такие герои, которые в течение веков донесли до нас самое святое: Отечество, язык и веру, и мы счастливы, что такие герои по-прежнему живут рядом с нами. Нельзя забывать, что церковь является главным бастионом национального достояния, самобытности и защиты демократических ценностей», — заявил Ираклий Кобахидзе.






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