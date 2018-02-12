Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

8 лет прошло со дня гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили


12.02.2018   14:52
8 лет прошло со дня гибели грузинского саночника, члена Олимпийской сборной Грузии Нодара Кумариташвили.

Настоятель Бакурианской церкви отслужил панихиду по Нодару Кумариташвили.

«Нодар поехал на Олимпиаду с большим дерзанием и ожидал, что вернется с победой, однако нас настигла огромная трагедия. Он был влюблен в свою страну», — заявил друг Нодара Кумариташвили.

12 февраля 2010 года, за несколько часов до начала торжественного открытия XXI Олимпийских игр в Ванкувере произошла трагедия. Во время тренировочных заездов разбился насмерть грузинский саночник Нодар Кумариташвили.

Он очень быстро прошел всю дистанцию, и уже на финишном, 16-м повороте, набрав огромную скорость, потерял управление и врезался в бетонное заграждение. По некоторым данным, его скорость в момент катастрофы приближалась к 150 километрам в час.

К спортсмену тут же подбежали спасатели и медики, ему делали прямой массаж сердца и искусственное дыхание. В считанные минуты пострадавшего погрузили в вертолет, но довести до госпиталя не сумели, по дороге он скончался не приходя в сознание.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прокачка нефти из Азербайджана в Турцию по БТД в 2017г составила 253 млн баррелей
Китайская железнодорожная корпорация интересуется портом Анаклия
Ассоциация производителей орехов ожидает в текущем году роста экспорта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Джанелидзе: Опасность приостановки безвиза с ЕС отсутствует
Парламент Дагестана поддержал кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора
Глава Дагестана пообещал, что завоза кадров в республику не будет
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна