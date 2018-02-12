8 лет прошло со дня гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили

12.02.2018 14:52 8 лет прошло со дня гибели грузинского саночника, члена Олимпийской сборной Грузии Нодара Кумариташвили.



Настоятель Бакурианской церкви отслужил панихиду по Нодару Кумариташвили.



«Нодар поехал на Олимпиаду с большим дерзанием и ожидал, что вернется с победой, однако нас настигла огромная трагедия. Он был влюблен в свою страну», — заявил друг Нодара Кумариташвили.



12 февраля 2010 года, за несколько часов до начала торжественного открытия XXI Олимпийских игр в Ванкувере произошла трагедия. Во время тренировочных заездов разбился насмерть грузинский саночник Нодар Кумариташвили.



Он очень быстро прошел всю дистанцию, и уже на финишном, 16-м повороте, набрав огромную скорость, потерял управление и врезался в бетонное заграждение. По некоторым данным, его скорость в момент катастрофы приближалась к 150 километрам в час.



К спортсмену тут же подбежали спасатели и медики, ему делали прямой массаж сердца и искусственное дыхание. В считанные минуты пострадавшего погрузили в вертолет, но довести до госпиталя не сумели, по дороге он скончался не приходя в сознание.















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