|
8 лет прошло со дня гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили
12.02.2018 14:52
8 лет прошло со дня гибели грузинского саночника, члена Олимпийской сборной Грузии Нодара Кумариташвили.
Настоятель Бакурианской церкви отслужил панихиду по Нодару Кумариташвили.
«Нодар поехал на Олимпиаду с большим дерзанием и ожидал, что вернется с победой, однако нас настигла огромная трагедия. Он был влюблен в свою страну», — заявил друг Нодара Кумариташвили.
12 февраля 2010 года, за несколько часов до начала торжественного открытия XXI Олимпийских игр в Ванкувере произошла трагедия. Во время тренировочных заездов разбился насмерть грузинский саночник Нодар Кумариташвили.
Он очень быстро прошел всю дистанцию, и уже на финишном, 16-м повороте, набрав огромную скорость, потерял управление и врезался в бетонное заграждение. По некоторым данным, его скорость в момент катастрофы приближалась к 150 километрам в час.
К спортсмену тут же подбежали спасатели и медики, ему делали прямой массаж сердца и искусственное дыхание. В считанные минуты пострадавшего погрузили в вертолет, но довести до госпиталя не сумели, по дороге он скончался не приходя в сознание.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна