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За чрезмерный шум в Кутаиси были предупреждены 132 человека, 1 - оштрафован


12.02.2018   16:10
С задействования закона по сегодняшний день за чрезмерный шум в Кутаиси были предупреждены 132 человека, 1 был оштрафован. Информацию распространил kutaisipost со ссылкой на Департамент патрульной полиции МВД.

"Входящие сообщения классифицируются на основе первичной информации, предоставляемой инициатором вызова. По каждому осуществленному звонку программа определяет тип проблемы, то есть инцидента. Одним из таких типов инцидента является "беспокоит шум", и подразумевает шум, идущий из квартиры, учреждения, улицы, который беспокоит гражданина"- пояснили в ведомстве.

28 июня парламент единогласно, 82 голосами третьим слушанием утвердил закон о шуме.

Согласно поправкам, в случае превышения допустимой нормы шума на первый раз учреждение, организация, или лицо получит устное предупреждение. Если предупрежденное физическое или юридическое лицо в течение одного года вновь нарушит закон, физическое лицо будет оштрафовано на 150 лари, а юридическое лицо на 500 лари. В случае нарушения закона третий раз сумма штрафа увеличится. Конкретней, физическое лицо будет оштрафовано на 300 лари, а юридическое лицо на 1000 лари.

А также в медицинских лечебных учреждениях будет штрафоваться шум выше 40 децибелов. В учебных учреждениях и читальных залах шум должен быть не выше 35 децибелов. Если с барами и ресторанами граничит корпус в шесть этажей и ниже, в дневное время допустимая норма составляет 50, а в ночное время - 40 децибел.






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