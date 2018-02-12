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Реабилитировать парк «Мзиури», кроме грузинских компаний, вызвались и иностранные
12.02.2018 16:14
Желание восстановить пострадавший в результате стихийного бедствия 13 июня 2015 года парк «Мзиури» в Тбилиси выразили 6 компаний.
По информации сайта Агентства государственных закупок, в тендере участвовали грузинские и иностранные компании – товарищество «Мзиури» (предложенная цена 7,799 млн лари), ООО «Зеленый дом» (8,290 млн лари), ООО «Джава» (8,423 млн лари), AG-Complex Sp. (8,553 млн лари), Комфортмшен XXI (9 млн лари) и Cobra Instalaciones y Servisios (10,498 млн лари).
Согласно условиям тендера, предположительная стоимость закупки составляла 9 млн лари.
Тендер объявил Фонд муниципального развития, а донором является Европейский банк реконструкции.
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