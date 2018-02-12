Регистрация такси будет легкой и дешевой процедурой - вице-мэр Тбилиси

12.02.2018 16:17 Авторизация такси предусматривает разрешение или лицензию, цель которой – провести учет. Об этом заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе.



По ее словам, это будет легкая и дешевая процедура.



«Говоря о дешевизне, я подразумеваю, что будет сумма административных расходов подобно получению паспорта или удостоверения личности. Есть несколько вариантов второго этапа, однако пока мы не завершим первый, не может говорить о том, какой вариант будет выбран», — заявила Майя Битадзе.



По словам заместителя мэра, если такси не пройдут регистрацию, их деятельность будет незаконна.



«Естественно, в это время будет штраф, предусмотренный кодексом административных правонарушений», — отметила Майя Битадзе.



По словам заместителя мэра, к подготовке реформы подключены иностранные партнеры, в том числе и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), который оказывает помощь в рамках грантового договора.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

