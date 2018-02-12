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Регистрация такси будет легкой и дешевой процедурой - вице-мэр Тбилиси


12.02.2018   16:17
Авторизация такси предусматривает разрешение или лицензию, цель которой – провести учет. Об этом заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе.

По ее словам, это будет легкая и дешевая процедура.

«Говоря о дешевизне, я подразумеваю, что будет сумма административных расходов подобно получению паспорта или удостоверения личности. Есть несколько вариантов второго этапа, однако пока мы не завершим первый, не может говорить о том, какой вариант будет выбран», — заявила Майя Битадзе.

По словам заместителя мэра, если такси не пройдут регистрацию, их деятельность будет незаконна.

«Естественно, в это время будет штраф, предусмотренный кодексом административных правонарушений», — отметила Майя Битадзе.

По словам заместителя мэра, к подготовке реформы подключены иностранные партнеры, в том числе и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), который оказывает помощь в рамках грантового договора.






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