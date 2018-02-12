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Сумоист Леван Горгадзе выиграл еще один турнир в Токио
12.02.2018 17:20
После победы на Кубке императора Японии, грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тошиношин, одержал победу и в коммерческом турнире. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение Грузии.
Состязания прошли в Токио. Леван Горгадзе одолел в финале монгола Тамаваси и стал победителем турнира.
27 января 2018 года Леван Горгадзе досрочно выиграл турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удавалось это сделать.
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