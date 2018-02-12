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Фильм о депортации вайнахов покажут в Грузии
12.02.2018 17:28
23 февраля в Гори покажут фильм "Приказано забыть", посвященный трагическим событиям в чеченском селе Хайбах во время сталинской депортации.
Как ожидается, на мероприятие из Чечни приедет режиссер картины Руслан Коканаев.
В ленте "Приказано забыть", снятой в 2014 году, рассказывается о депортации вайнахов в 1944 году. Тогда в высокогорном селе Хайбах были заживо сожжены несколько сот человек.
Фильм запрещен к показу на территории России, поскольку "способствует разжиганию межнациональной розни". Его создатели категорически не согласны с такой характеристикой.
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