Фильм о депортации вайнахов покажут в Грузии

12.02.2018 17:28 23 февраля в Гори покажут фильм "Приказано забыть", посвященный трагическим событиям в чеченском селе Хайбах во время сталинской депортации.



Как ожидается, на мероприятие из Чечни приедет режиссер картины Руслан Коканаев.



В ленте "Приказано забыть", снятой в 2014 году, рассказывается о депортации вайнахов в 1944 году. Тогда в высокогорном селе Хайбах были заживо сожжены несколько сот человек.



Фильм запрещен к показу на территории России, поскольку "способствует разжиганию межнациональной розни". Его создатели категорически не согласны с такой характеристикой.















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