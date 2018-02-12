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В Тбилиси начала работу международная конференция «Религия и общественная жизнь»


12.02.2018   17:46
В международной конференции «Религия и общественная жизнь» принимают участие президент Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили,председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Автокефалия церкви Грузии является одним из главных условий для развития церкви и нации, — об этом Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыка Шио заявил на международной конференции «Религия и общественная жизнь».

«Сегодня мы говорим об отношениях между религией и обществом, что в первую очередь, подразумевает мышление нашей страны. Ее развитие невозможно без независимой церкви и автокефалии. В первую очередь, мы думаем сегодня о роли и заслуге его Святейшества, Католикоса-Патриарха всея Грузии в деле восстановления автокефалии и еще раз благодарим его. Одна из главнейших тем, которой посвящена конференция сегодня, это современные вызовы, как сохранить самосознание нашей нации, наши духовные ценности в современной эпохе, в эпохе глобализации и эпохе постмодернизма», — отметил владыка Шио.

В международной конференции «Религия и общественная жизнь» принимают участие президент Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили,председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Автокефалия церкви Грузии является одним из главных условий для развития церкви и нации, — об этом Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыка Шио заявил на международной конференции «Религия и общественная жизнь».

«Сегодня мы говорим об отношениях между религией и обществом, что в первую очередь, подразумевает мышление нашей страны. Ее развитие невозможно без независимой церкви и автокефалии. В первую очередь, мы думаем сегодня о роли и заслуге его Святейшества, Католикоса-Патриарха всея Грузии в деле восстановления автокефалии и еще раз благодарим его. Одна из главнейших тем, которой посвящена конференция сегодня, это современные вызовы, как сохранить самосознание нашей нации, наши духовные ценности в современной эпохе, в эпохе глобализации и эпохе постмодернизма», — отметил владыка Шио.






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