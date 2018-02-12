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Грузинских школьников наградили в ООН как лучших в Восточной Европе


12.02.2018   17:51
Тбилисскую команду учеников из международной школы Баксвуда признали лучшей делегацией из Восточной Европы на прошедшей с 8 по 10 февраля конференции по моделированию ООН в Нью-Йорке.

Конференцию организовала Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН, в ней участвовало 1100 делегаций из 70 стран. Грузию представляли 15 учеников из школы Баксвуда, семеро из которых получили отдельную персональную награду.

О победе грузинских мальчиков на международной арене в социальной сети Facebook написал директор и глава делегации Арчил Сумбадзе.

"Я очень горжусь этими молодыми людьми. Горжусь тем, что они являются грузинами, учениками школы Баксвуда, талантливыми, мотивированными и целеустремленными подростками. За эти дни они провели множество дебатов, писали резолюции, возглавляли коалиции стран, познакомили своих сверстников с Грузией, и все это в условиях очень высокой конкуренции… Они выложились на максимум своих возможностей, и за это я хочу поблагодарить каждого лично", – пишет Сумбадзе.

Стоить заметить, что ученики тбилисской школы Баксвуда уже во второй раз получают эту награду. В прошлом году в этом проекте участвовало 12 учеников.

Моделирование работы ООН – международный проект, который ежегодно проводится в Нью-Йорке. Он дает возможность молодым людям получить знания о функционировании международной организации, ее политике и полномочиях. Проект является хорошей возможностью и для углубления знаний по судебным вопросам, международным отношениям, политическим наукам, экономике, защите прав детей, защите окружающей среды и другим вопросам.






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