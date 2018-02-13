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Изучение двух иностранных языков в школах Грузии останется обязательным
13.02.2018 17:05
Изучение двух иностранных языков в государственных школах Грузии останется обязательным, сообщает пресс-служба министерства образования и наук.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Минобразования работает над новой стратегией, согласно которой изучение второго иностранного языка в школах может стать не обязательным, а добровольным. Новость вызвала обеспокоенность как среди родителей, так и среди педагогов. Последние указывали на то, что после задействования нововведений, тысячи учителей – преподаватели немецкого, французского и русского языков – останутся без работы.
В Минобразования подтвердили, что работают над изменениями школьной программы, однако информацию о том, что изучение второго иностранного языка станет добровольным, опровергли.
«Министерство образования и наук Грузии заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Напротив, цель министерства – утверждение еще более высоких стандартов изучения иностранных языков в школах. Соответственно, министерство заявляет, что в процессе развития Национального учебного плана, иностранным языкам будут придавать еще большее значение», — говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время продолжит действовать система, согласно которой с первого класса ученики обязательно учат английский, а с пятого класса выбирают второй иностранный язык.
В свою очередь школы, отмечают в Минобразования, должны предложить пятиклассникам на выбор, как минимум, два иностранных языка.
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