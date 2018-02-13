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Басилашвили проиграл в первом круге турнира АТР в Нью-Йорке
13.02.2018 19:58
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (61), проиграл израильтянину Дуди Села (100) — 4:6, 4:6 в первом же раунде турнира из серии АТР 250 в Нью-Йорке, на котором в прошлом году грузин дошел до финала.
В следующем раунде Села встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (98), который в трех сетах 4:6, 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Себастьяна Корду.
Что касается Басилашвили, то его ждет заметное ухудшение в мировой табели о рангах. На данный момент, в live рейтинге АТР он располагается на 75 позиции.
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