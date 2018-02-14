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Сергеенко: Если врач для покупки лекарства указал вам на конкретную аптеку, не принимайте эту рекомендацию
14.02.2018 11:12
Хочу обратиться ко всем, если врач указал вам на конкретную аптеку, чтобы вы купили там лекарство, ни в коем случае не принимайте эту рекомендацию, — об этом министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».
«Абсолютно неприемлемо, если врач выписывает пациенту количество медикаментов больше, чем ему необходимо, и с другой стороны, пациенту дается конкретное указание, где приобретать этот медикамент», — заявил Сергеенко.
По его словам назначение лишних медикаментов является очень большой проблемой и система электронного рецепта, которая через два дня уже станет обязательной в Тбилиси, позволит министерству здравоохранения проводить дополнительны мониторинг.
«Конечно, мы не сможет смотреть все назначения, выписанные врачом и сравнить с путеводителями, так как ежегодно в Грузии фиксируется 14 миллионов визитов к врачу и в ходе каждого визита выписывается несколько медикаментов. Однако существуют статистические законы, как нужно отбирать случаи, чтобы найти критические точки», — заявил Сергеенко.
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