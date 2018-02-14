Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сергеенко: Если врач для покупки лекарства указал вам на конкретную аптеку, не принимайте эту рекомендацию


14.02.2018   11:12
Хочу обратиться ко всем, если врач указал вам на конкретную аптеку, чтобы вы купили там лекарство, ни в коем случае не принимайте эту рекомендацию, — об этом министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

«Абсолютно неприемлемо, если врач выписывает пациенту количество медикаментов больше, чем ему необходимо, и с другой стороны, пациенту дается конкретное указание, где приобретать этот медикамент», — заявил Сергеенко.

По его словам назначение лишних медикаментов является очень большой проблемой и система электронного рецепта, которая через два дня уже станет обязательной в Тбилиси, позволит министерству здравоохранения проводить дополнительны мониторинг.

«Конечно, мы не сможет смотреть все назначения, выписанные врачом и сравнить с путеводителями, так как ежегодно в Грузии фиксируется 14 миллионов визитов к врачу и в ходе каждого визита выписывается несколько медикаментов. Однако существуют статистические законы, как нужно отбирать случаи, чтобы найти критические точки», — заявил Сергеенко.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна