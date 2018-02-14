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Сергеенко: Пользуйтесь программой элиминации гепатита C, так как она не будет длиться вечно
14.02.2018 11:44
Призываю всех, пользуйтесь программой элиминации гепатита C, так как она не будет длиться вечно, об этом министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».
«Потом вы можете остаться один на один с болезнью и вам придется платить сумму, которая пока все еще высока», — заявил Сергеенко.
Давид Сергеенко отметил, что контракт, который был оформлен 2 года назад, предусматривает 10-летнее сотрудничество.
Как заявил министр здравоохранения, гепатит C не убивает, а стигма – да.
«У нас была определенная традиция в отношении СПИДа, когда это было исключительно закрытое общество. К сожалению, так, частично, есть и сейчас. То же самое было с гепатитом C, но нам удалось сделать прорыв и сейчас многие нас поддерживают. Преодолеть стигму не менее важно, чем иметь доступ к самим медикаментам», — заявил Давид Сергеенко.
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