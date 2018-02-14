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В Гори ранили 28-летнего мужчину
14.02.2018 11:58
28-летний мужчина с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен в центре города Гори, сообщает телеканал «Рустави 2».
Накануне ночью мужчину, находящегося в бессознательном состоянии, на проспекте Сталина заметили прохожие. Они вызвали на место бригады скорой помощи и патрульную полицию.
Раненый был госпитализирован в военный госпиталь Гори, где ему была проведена операция. По словам врачей, жизни мужчины опасность не угрожает.
«Пациент поступил с множественными ранениями в область груди и сердца. Проводится лечение. Состояние средней тяжести, стабильное. Опасность его жизни не угрожает», — сообщили журналистам в госпитале.
Предполагаемый нападавший уже задержан и находится на допросе. Причины произошедшего не известны. Следствие начато по статье 19-108 УК Грузии, которая предполагает попытку убийства.
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