Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гори ранили 28-летнего мужчину


14.02.2018   11:58
28-летний мужчина с многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен в центре города Гори, сообщает телеканал «Рустави 2».

Накануне ночью мужчину, находящегося в бессознательном состоянии, на проспекте Сталина заметили прохожие. Они вызвали на место бригады скорой помощи и патрульную полицию.

Раненый был госпитализирован в военный госпиталь Гори, где ему была проведена операция. По словам врачей, жизни мужчины опасность не угрожает.
«Пациент поступил с множественными ранениями в область груди и сердца. Проводится лечение. Состояние средней тяжести, стабильное. Опасность его жизни не угрожает», — сообщили журналистам в госпитале.

Предполагаемый нападавший уже задержан и находится на допросе. Причины произошедшего не известны. Следствие начато по статье 19-108 УК Грузии, которая предполагает попытку убийства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный эксперт поможет Грузии в создании кадастра виноградников
В январе внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 20,1%
Банки продолжают выдавать кредиты под 99%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии похищен капитан турецкого сейнера
Какие шаги недопустимы в вопросе оккупированных территорий Грузии?
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Прокуратура активно работала над сбором твердых доказательств, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Грузии
Глава Ингушетии призвал пособников боевиков сдаться самостоятельно
Киладзе: Разговор о том, имела ли место «сделка», просто смешо
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна