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Национальному архиву передадут последний архив поместья Левиль
14.02.2018 13:25
Оформлен меморандум по возвращению последнего архива поместья Левиль и создании фонда Мамии и Кристинэ Беришвили в Национально архиве Грузии.
Переговоры о возвращении архива состоялись между министром юстиции Грузии и потомком Беришвили – Тьери.
Возвращение архива символично связано со 100-летним юбилеем первой Республики Грузия.
Мамия и Кристинэ Беришвили правили поместьем Левиль на протяжении 20 дет. Согласно меморандуму, Национальному архиву передадут последний архив поместья Левиль с целью его сохранения и доступности для общества.
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