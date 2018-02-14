Национальному архиву передадут последний архив поместья Левиль

14.02.2018 13:25 Оформлен меморандум по возвращению последнего архива поместья Левиль и создании фонда Мамии и Кристинэ Беришвили в Национально архиве Грузии.



Переговоры о возвращении архива состоялись между министром юстиции Грузии и потомком Беришвили – Тьери.



Возвращение архива символично связано со 100-летним юбилеем первой Республики Грузия.



Мамия и Кристинэ Беришвили правили поместьем Левиль на протяжении 20 дет. Согласно меморандуму, Национальному архиву передадут последний архив поместья Левиль с целью его сохранения и доступности для общества.















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