Заброшенные Анаклиа и Ганмухури - море унесло десятки пальм, и разрушило прилегающие строения

14.02.2018 13:56 Миллионный ущерб нанесен Анаклиа и Ганмухури. Море почти полностью уничтожило здесь береговую инфраструктуру, унесло десятки пальм, и разрушило прилегающие строения. Вода уже угрожает жилищу местных.



Анаклиа и Ганмухури, где было запланировано осуществление грандиозных проектов, сегодня заброшена.



Местные говорят, что материал для укрепления береговой линии есть на месте. Для его использования надо провести простые работы. Это задание должен дать местный муниципалитет, но уже более года как ничего не делается. За это время опасность стала угрожать и жилым домам.



Море уже поглотило часть береговой полосы Анаклиа, причиной того местные жители считают демонтаж дамбы, который сняли, чтобы перевезти деревья Бидзины Иванишвили.



Местные против уничтожения города, построенного на болоте.



В муниципалитете заявляют, что им известно о положении, сложившемся в Анаклиа и Ганмухури, уже объявлен тендер, и скоро начнут работы.

















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