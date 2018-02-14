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Премьера фильма Тинатин Каджришвили состоится на Берлинском кинофестивале
14.02.2018 15:10
Мировая премьера нового фильма Тинатин Каджришвили «Горизонт» состоится 16 февраля в секции «Панорама» на Берлинском международном кинофестивале.
За день до отправки в Берлин, в Национальном киноцентре состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали режиссер фильма Тинатин Каджришвили, продюсер Лаша Халваши и актеры Георгий Бочоришвили, Ия Сухиташвили и Джано Изория.
Грузия принимает участие в Берлинском международном фестивале в тринадцатый раз. На пресс-конференции руководитель международного департамента Национального киноцентра Давид Вашадзе рассказал о мероприятиях и активностях в рамках «Берлинале» и тех секциях, в которых будут представлены грузинские фильмы и проекты.
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