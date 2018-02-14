«Irish Times» - Грузия на радаре Шести наций

14.02.2018 17:15 «Борджгалоснеби» (так называют сборную Грузии по регби - ред.) еще раз попали в поле зрения ведущего регбийного издания. На сей раз не по достижениям какого – то конкретного результата, а после проведенной совместной тренировки с одной из ведущих сборных мирового рейтинга – командой Англии.



По словам защитника англичан Эдди Джонса, он остался доволен тренировкой и считает, что его товарищи по сборной многому научились от грузинских регбистов.



«У грузин разноплановая защита и множеством заготовленных тактик и мы получили большой опыт тренируясь с ними», — говорит Джонс.



Совместная тренировка с англичанами стала актуальной для Грузии в вопросе включения в турнир «Шести наций».



Популярное издание ««Irish Times» пишет: Италия опять чувствует себя комфортно, шестая команда Европы вновь изолирована».



«В субботу, когда Ирландия выиграла у Италии 37 очков, Грузия победила Бельгийцев 47:0. Можно во весь голос сказать – «В турнире Шести наций участвуют не лучшие команды», — пишет журналист издания Брайан О’Коннор.



«Мы можем вспомнить Кубок мира 2007 года, когда грузинские регбисты чуть не огорчили ирландцев. Две победы на первенстве мира дали грузинам автоматическую квалификацию, а на тестах в ноябре их еле – еле победил Уэльс с разницей всего в 1 очко. Грузинские регбисты, в большинстве случаев, играют на профессиональном уровне во Франции.



Что самое важное, грузины очень любят регби и хорошо понимают игру. Эта игра пустила глубокие корни в общественном сознании. Похожая ситуация во всем Северном полушарии наблюдается только в Уэльсе, где регби является национальным спортом. Причиной тому является традиционная игра «Лело», которая очень похожа на регби».



При этом автор статьи называет проблемы, которые препятствуют попаданию Грузии в турнир «Шести наций» — это финансовая составляющая и география.



«Шесть наций далеки от спорта. Это коммерческий клуб. Легко говорить о том, что Грузия просто не является достаточно богатой.



Все знают, что итальянцев не интересует регби. А зачем им интересоваться, когда у них есть футбол и «Феррари»? Несмотря на это, Италия является желаемым рынком и сложно справиться с желанием поехать в Рим. А Тбилиси очень далеко.



Так что Италия чувствует себя комфортно. «Шесть наций» однозначно заявили, что развитие спорта не является их функцией, однако фактом остается, что им рано или поздно придется рассматривать идею понижения, находящегося на последнем месте и повышение победителя «Чемпионата европы по регби». А этого никто не хочет, так как в этом случае «Шесть наций» потеряют доход. На данном этапе несомненно для всех гораздо легче, сохранить все так, как есть. Однако стагнация ни для кого не хороша. Италия, и в этом году будет на последнем месте «Шести наций», что никого не устраивает, в первую очередь самих итальянцев.Чтобы мы не говорили, зрители и фанаты имеют огромное влияние на спорт, а они начинают задавать вопросы. Сезон Италии практически завершен, в остальных играх будет определена лишь разница в очках. А двух-матчевый плей-офф действительно оказался бы очень зрелищным. Такая система была бы более справедливой, чем существующая сегодня.



В субботу грузины выступят против Германии. Немцы проиграли первую встречу с Румынией со счетом 85-6. Если бы Германия была в позиции Грузии, это была бы сложно представляемая реальность, в которой они уже не были бы членами «Шести наций».















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