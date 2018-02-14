|
Врачи позволили Додо Гугешашвили покинуть больницу
14.02.2018 19:11
Врачи позволили Додо Гугешашвили покинуть клинику. Из больницы имени Гудушаури ее везут на реанимобиле в дом своего брата, где находится тело ее сына.
О гибели сына Додо Гугешашвили сегодня сообщили близкие.
7 ноября стреляли в ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили и ее сына.
В МВД заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьей.
По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна