Врачи позволили Додо Гугешашвили покинуть больницу

14.02.2018 19:11 Врачи позволили Додо Гугешашвили покинуть клинику. Из больницы имени Гудушаури ее везут на реанимобиле в дом своего брата, где находится тело ее сына.



О гибели сына Додо Гугешашвили сегодня сообщили близкие.



7 ноября стреляли в ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили и ее сына.



В МВД заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьей.



По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

