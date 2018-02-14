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В Тбилиси задержан избивший жену полицейский
14.02.2018 19:18
Сотрудники прокуратуры и Генеральной инспекции МВД Грузии задержали в Тбилиси таможенника-контролера, патрульного-инспектора за избиение собственной жены. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.
По данным следствия, полицейский избил жену в январе этого года на глазах у несовершеннолетнего ребенка. Его задержали на основании решения Тбилисского городского суда.
Уголовное дело возбуждено по статье «насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи», что карается общественно полезным трудом сроком от 200 до 400 часов, либо лишением свободы сроком от 1 года до 3 лет.
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