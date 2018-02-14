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В высших учебных заведениях будут изучать почтовую деятельность


14.02.2018   20:03
В высших учебных заведениях можно будет изучать почтовую деятельность – соответствующий меморандум будет оформлен между «Почтой Грузии» и Грузинским техническим университетом завтра. Меморандум предусматривает изучение деятельности почты студентами четвертого курса факультета энергетики и телекоммуникаций.

По дынным министерства экономики, «Почта Грузии» примет участие в разработке и осуществлении практических образовательных мероприятий. «Почта Грузии» обеспечит и практику успешных студентов университета.

«Обновление изучения почтовой деятельности будет иметь значительное влияние на развитие отрасли, соответственно у нас в стране появятся специализированные кадры, которые сегодня находятся в дефиците. Почтовую деятельность на данный момент не изучают ни в одном высшем учебном заведении Грузии, однако на международном рынке почтовый бизнес является одной из ведущих отраслей», — заявляют в министерстве экономики.









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