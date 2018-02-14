Грузинские конкурсанты Евровидения 2018, члены группы «Ириао» приняли участие в фотосессии в Португалии

14.02.2018 20:18 Грузинские конкурсанты Евровидения 2018, члены группы «Ириао» прибыли на съемки в Португалию.

По информации веб-страницы Eurovoix, которая сообщает о новинках Евровидения, члены «Ириао» приняли участие в фотосессии.



По распространенной информации, фотографии нужны организаторам для подготовки открытых карточек.

В статье говорится, что конкурсную песню выявят в следующем месяце и она будет представлять собой смесь этноджаза и элементов грузинской полифонии.

















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