Комитет по здравоохранению парламента Грузии завтра планирует рассмотреть во втором чтении законопроект «О безопасности труда»

14.02.2018 20:24 Комитет по здравоохранению парламента Грузии завтра планирует рассмотреть постатейно во втором чтении законопроект «О безопасности труда». Соответственно, завтра должна стать известной согласованная позиция правительственных ведомств по поводу этого проекта.



Комитет по здравоохранению должен был обсудить законопроект «О безопасности труда» на прошлой неделе, однако его рассмотрение было отложено на неделю по просьбе правительства.



Как заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамила Баркалая, по ряду вопросов позиции между министерствами не согласованы.



Приводя этот аргумент, она попросила перенести рассмотрение проекта на неделю.



Как выяснилось на комитетском заседании, в связи с проектом по ряду вопросов отличительной позиции придерживается Минэкономики.



«Минздрав не единственное министерство, являющееся ответственным органом за обеспечение безопасности труда. Именно поэтому очень важно совместное видение всех государственных ведомств и совместные согласованные действия для обеспечения безопасности труда. В указанном законопроекте есть нюансы, которые должны быть согласованы между нами и Минэкономики. Дело касается правил санкцирования. Количества санкций. Это все должно быть хорошо рассчитано, чтобы закон был действенным и качественным», - заявила Тамила Баркалая.





















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