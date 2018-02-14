«Аудитория 115» проводит протестное шествие

14.02.2018 21:17 Члены студенческой организации «Аудитория 115» проводят шествие от первого корпуса ТГУ до здания парламента.



Участники акции требуют создания трудовой инспекции и укрепления прав трудящихся.



Они хотят, чтобы у трудового инспектора было право проверять объекты без разрешения суда. Кроме того, участники требуют введения штрафных санкции в случае нарушений норм безопасности труда.















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