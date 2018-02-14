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Додо Гугешашвили: Пусть никто не придает политическую подоплеку случившемуся
14.02.2018 21:23
Додо Гугешашвили заявляет, что у нее нет ответа на вопрос, с чем может быть связано нападение на нее и ее сына.
«Это ни бизнес, ни противостояние прошлого века, ни Абхазия и ни Цхинвали – в этом я уверена. Я не понимаю, что это. Поэтому пусть никто не спекулирует и не придает этому политическую подоплеку.
Тут нет ничего политического, ни нынешнего, ни прошлого», — отметила Додо Гугешашвили.
Видеокомментарий Додо Гугешашвили в социальной сети распространила журналист Мака Размадзе.
Врачи сегодня позволили Додо Гугешашвили покинуть клинику. Из больницы имени Гудушаури ее отвезли на реанимобиле в дом своего брата, где находится тело ее сына.
О гибели сына Додо Гугешашвили сегодня сообщили близкие.
7 ноября стреляли в ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили и ее сына.
В МВД заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьей.
По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
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