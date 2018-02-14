На акции «Аудитории 115» у парламента произошло небольшое столкновение

14.02.2018 21:42 На акции студенческой организации «Аудитории 115» напротив здания парламента на проспекте Руставели произошло небольшое столкновение.



Участники акции перешли на проезжую часть дороги. Сотрудники полиции призвали их переместиться на площадь напротив парламента и не создавать проблемы движению автомобилей. Именно в это время между демонстрантами и правоохранителями произошло небольшое противостояние.



Члены студенческой организации «Аудитория 115» устроили шествие от первого корпуса ТГУ до здания парламента.



Участники акции требуют создания трудовой инспекции и укрепления прав трудящихся.



Они хотят, чтобы у трудового инспектора было право проверять объекты без разрешения суда. Кроме того, участники требуют введения штрафных санкции в случае нарушений норм безопасности труда.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

