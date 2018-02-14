19 пассажиров рейса Кутаиси-Мемминген не пустили в Германию

14.02.2018 21:50 19 пассажиров авиарейса Кутаиси-Мемминген не пустили в Германию.



По данным немецких СМИ, отказ пассажиры получили вечером 13 февраля после совместной проверки правоохранителей и пограничников. По словам представителей полиции, у них не были в порядке документы.



Как сообщают немецкие СМИ, 10 пассажиров вернули в Грузию тем же рейсом, а 9 были доставлены в транзитную зону аэропорта в Мюнхене, где им пришлось покупать обратный билет.















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