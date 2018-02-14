Парламент Грузии возобновил обсуждения по поправкам, внесенным в Закон «О вещании»

14.02.2018 22:24 Депутаты Парламента Грузии на заседании парламентского Комитета по отраслевой экономике сегодня возобновили обсуждение поправок, внесенных в Закон «О вещании» после того, как месяц назад президент Маргвелашвили представил депутатам свои мотивированные замечания по этим поправкам. Принятые Парламентом поправки предоставляют Общественному вещателю Грузии больше свободы в распоряжении бюджетными средствами и возможность получения дополнительных доходов от коммерческой рекламы.



В мотивированных замечаниях президента, которые в значительной мере отражают критические соображения медиа-организаций и гражданского сектора, отмечается, что вступление Общественного вещателя на рекламный рынок «еще больше осложняет» финансовое положение частных телекомпаний, особенно, региональных вещателей, что «негативно отразится» на медиа-плюрализме. По мнению Маргвелашвили, это также содержит «угрозу» и для независимости самого Общественного вещателя, что должно выражаться в свободе канала от политического и коммерческого влиянии. Вместе с тем, президент отмечает в своих мотивированных замечаниях, что выход общественного канала из сферы регулирования государственных закупок «значительно повысит риск коррупции».



На заседании комитета представители неправительственных и медиа-организаций вновь повторили высказанные ранее замечания и подчеркнули угрозы, связанные с вхождением Общественного вещателя на рекламный рынок. По их заявлению, это особенно проблематично с учетом того, что рекламный рынок, от которого частные телекомпании пытаются привлечь доходы, сокращается.



На заседании Комитета по отраслевой экономике представители правящей команды, которые и ранее выступали против принятия поправок к Закону «О вещании», вновь выразили свое негативное отношение к расширению полномочий Общественного вещателя. Однако они также подвергли критике мотивированные замечания президента, так как, по их мнению, документ не затрагивает еще один проблематичный вопрос, в частности, именно возможность финансирования со стороны Общественного вещателя стартапов, что, по их заявлению, не в меньшей степени содержит угрозу коррупции, чем выход канала из сферы регулирования государственных закупок.



Из-за неучета вопроса о финансировании стартапов, большинство депутатов Грузинской мечты на заседании комитета в итоге отказались от принятия замечаний президента; в числе этих депутатов был также и председатель комитета Роман Какулия, который заявил, что он по-прежнему остается противником спорных поправок к Закону «О вещании» и эту позицию он выскажет также и на пленарном заседании Парламента во время обсуждения вето президента.



После заседания Комитета по отраслевой экономике, председатель Парламента Ираклий Кобахидзе сделал комментарий в связи с Законом «О вещании». По его словам, в конце этой недели состоится встреча, на которой в очередной раз выслушают аргументы сторонников и противников законодательных поправок. «На основании обсуждения этих аргументов, Парламент примет окончательное решение о том, будет ли преодолено вето президента», - заявил Ираклий Кобахидзе.



В том случае, если Парламент не примет мотивированных замечаний президента, депутаты проголосуют за первоначальную версию законопроекта. Если ни президентские замечания и ни первоначальная версия законопроекта не смогут набрать достаточное количество голосов, законопроект будет считаться «отклоненным».















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