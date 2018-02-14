Пианиста Валериана Шиукашвили госпитализировали с концерта в Тбилиси

14.02.2018 23:51 Тбилисский концерт известного грузинского пианиста Валериана Шиукашвили был прерван из-за плохого самочувствия музыканта.



Вечер, проходивший в Большом зале государственного драматического театра имени Шота Руставели, был посвящен 40-летию со дня интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. Шиукашвили выступал в сопровождении Национального симфонического оркестра имени Евгения Микеладзе под управлением дирижера и композитора Николоза Рачвели.



Прямо на сцене 42-летний пианист почувствовал острые боли в области сердца. Шиукашвили был госпитализирован в тбилисскую клинику имени Александра Аладашвили.



По словам врачей, состояние пианиста удовлетворительное, и его состояние вызвано переутомлением.















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