Швеция не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии

15.02.2018 11:55 Из 963 обращений в 2017, Швеция не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии. Статистику опубликовало миграционное агентство Швеции.



По данным ведомства, в прошлом году убежища в Швеции попросили 1105 граждан Грузии. По этому показателю Грузия опережает Сирию, Ирак, Эритрею и Афганистан.



Для сравнения, в 2016 году было зафиксировано 738 обращений. Из 1 192 рассмотренных дел были удовлетворены лишь 16.



Швеция и Исландия поставили вопрос о росте количества соискателей убежища из Грузии на встрече визовой группы Совета ЕС, которая состоялась в январе этого года в Брюсселе.















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