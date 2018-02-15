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Швеция не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии
15.02.2018 11:55
Из 963 обращений в 2017, Швеция не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии. Статистику опубликовало миграционное агентство Швеции.
По данным ведомства, в прошлом году убежища в Швеции попросили 1105 граждан Грузии. По этому показателю Грузия опережает Сирию, Ирак, Эритрею и Афганистан.
Для сравнения, в 2016 году было зафиксировано 738 обращений. Из 1 192 рассмотренных дел были удовлетворены лишь 16.
Швеция и Исландия поставили вопрос о росте количества соискателей убежища из Грузии на встрече визовой группы Совета ЕС, которая состоялась в январе этого года в Брюсселе.
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