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Швеция не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии


15.02.2018   11:55
Из 963 обращений в 2017, Швеция не предоставила убежище ни одному гражданину Грузии. Статистику опубликовало миграционное агентство Швеции.

По данным ведомства, в прошлом году убежища в Швеции попросили 1105 граждан Грузии. По этому показателю Грузия опережает Сирию, Ирак, Эритрею и Афганистан.

Для сравнения, в 2016 году было зафиксировано 738 обращений. Из 1 192 рассмотренных дел были удовлетворены лишь 16.

Швеция и Исландия поставили вопрос о росте количества соискателей убежища из Грузии на встрече визовой группы Совета ЕС, которая состоялась в январе этого года в Брюсселе.






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