Часть иностранных студентов не может продолжить учебу в Грузии из-за финансовой задолженности

15.02.2018 12:25 В минувшем году в высших учебных заведениях Грузии было зафиксировано беспрецедентно большое количество иностранных студентов. По официальной статистике, количество активных студентов составило 9 439, а статус студента был приостановлен 3 339 иностранцам.



В 2017 году иностранных студентов приняли 58 высших образовательных заведений Грузии. Из них больше всего студентов учится в Тбилисском государственном медицинском университете (1 612 иностранцев). По количеству студентов на втором месте "Нью вижен университет" (943 иностранцев), а третье место занимает "Университет Грузии" с 924 иностранными студентами.



"Университет Грузии" в 2017 году лидирует также по количеству студентов с приостановленным статусом. Согласно официальной статистике, в минувшем году 463 студентам этого университета из других стран был приостановлен статус. "Международный университет Кавказа" несколько отстает по количеству (372) иностранных студентов с приостановленным статусом, а на третьем месте - "Международный учебный университет Грузии" с 361 приостановленным статусом студента.



В Национальном центре развития качества образования сообщили BM.GE, что чаще всего причиной приостановления статуса является финансовая задолженность.



















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