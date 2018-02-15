В Грузии пройдет первая гонка классических автомобилей

15.02.2018 13:03 В Грузии пройдет первая гонка классических автомобилей. Гонка состоится 26 мая – 1 июня, организатором которой выступит известный автогонщик Зои Витакерия.



Витакерия участвовал в таких популярных автогонках как RAC/Chrysler, Alpine Chalange и Paris Tu Marrakesh.



В рамках мероприятия, на заезды приедут британские коллекционеры и разные СМИ.



О путешествии Зои снимут короткометражный фильм, показ которого запланирован в Грузии и за рубежом.















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