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В Грузии пройдет первая гонка классических автомобилей
15.02.2018 13:03
В Грузии пройдет первая гонка классических автомобилей. Гонка состоится 26 мая – 1 июня, организатором которой выступит известный автогонщик Зои Витакерия.
Витакерия участвовал в таких популярных автогонках как RAC/Chrysler, Alpine Chalange и Paris Tu Marrakesh.
В рамках мероприятия, на заезды приедут британские коллекционеры и разные СМИ.
О путешествии Зои снимут короткометражный фильм, показ которого запланирован в Грузии и за рубежом.
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