Меняется формат аттестационных экзаменов для учащихся 11-го и 12-го классов

15.02.2018 16:51 Ученики 11-ого и 12-ого класса будут сдавать аттестационные экзамены по измененному формату, — об этом заявила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили.



После тестирования, ученики на экране увидят не баллы, а сообщение о том, преодолели ли они порог минимальной компетенции.



«Эта важная новинка будет внедрена в этом году. Мы рады, что нам удалось согласовать позиции с министерством образования и науки. В таком случае, когда ученик завершит работу по конкретному предмету, конкретному тесту, на экране он увидит, удалось ли ему преодолеть барьер. Часто мы слышим вопрос, что проверяет адаптированная система на компьютере? Хочу подчеркнуть, что эта система, которая с максимальной точностью измеряет возможности конкретного ученика. Если ученик не смог преодолеть порог минимальной компетенции по конкретному предмету. Если ученик не обладает минимальной компетенцией, он не заслуживает аттестата», — заявила Майа Миминошвили.



Аттестационные экзамены ученики 11-ого класса будут сдавать по четырем предметам – физике, химии, биологии и географии, а ученики 12-ого класса – по математике, грузинскому языку и литературе, иностранному языку и истории.

















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