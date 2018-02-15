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Риск распространения ящура в Грузии сведен до минимума - НАП


15.02.2018   17:31
Ветеринары Национального агентства продовольствия в Телави, вместе с кавказскими коллегами и европейскими экспертами обсуждают мероприятия, направленные против инфекционного вирусного заболевания животных - ящур.

На встрече рабочей группы ветеринары из Грузии, Армении, Азербайджана, России и Турции уделили внимание важности сотрудничества между странами и улучшения качества эпидемиологических и лабораторных исследований болезни. Кроме того, начались консультации по признанию определенных территорий Грузии свободными от вируса ящур.

«При поддержке Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) проходит очередная встреча рабочей группы против вируса «Турецкого», которая предусматривает создание единого видения между странами-членами региона и эффективных подходов по борьбе с заболеванием», — заявил глава главы департамента ветеринарии Национального агентства продовольствия Лаши Авалиани.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

Национальное агентство продовольствия ежегодно проводит вакцинацию против ящура и риск распространения вируса ящур в Грузии сведен до минимума.







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