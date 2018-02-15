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Случаи распространения кори в Аджарии могут превысить показатели за последние 10 лет


15.02.2018   17:33
В Аджарии зафиксировано 182 случая кори. За последние 10 лет, самое большое количество – 196 случаев было зафиксировано в 2013 году, однако в Центре общественного здравоохранения Аджарии надеются, что показатель этого года не превысит это число.

«20 процентов случаев приходится на детей до одного года, а 50 процентов – на население старше 16 лет. Обращаемость в медицинские учреждения увеличилась и мы просим родителей быть более внимательными. Своевременно проверять, была ли проведена детям вакцинация. Вместе с тем, мы призываем население делать прививки. С этой точки зрения мы активно сотрудничаем как с детскими садами, так и школами и ВУЗами», — заявила Первому каналу руководитель Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.

За последние 20 лет, по всей Грузии больше всего случаев кори было зафиксировано в 2004-2005 годах. Тогда количество заболевших превысило 11 тысяч человек.







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