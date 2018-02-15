|
Часть неправительственного сектора ожидает вето президента по конституционным изменениям
15.02.2018 20:06
Часть представителей неправительственного сектора ожидает, что президент наложит вето на конституционные поправки. Об этом журналистам заявил представитель «Международной прозрачности Грузия» Леван Натрошвили после встречи с членами Венецианской комиссии.
Как отметил Натрошвили, несмотря на изменения, в новой редакции вновь остаются несколько проблем, в том числе в вопрос задействования пропорциональной системы с 2024 года.
«В итоге, так как получилось, что весь текст инициировала «Грузинская Мечта», у президента есть возможность наложить вето на любой вопрос конституции. Исходя из этого, процедура вето является самой важно. Вы знаете, что в третьем чтении существенные вопросы не изменятся, однако если начнется процедура вето, в парламенте вновь может состоятся обсуждение конкретных вопросов», — заявил Леван Натрошвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна