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Часть неправительственного сектора ожидает вето президента по конституционным изменениям


15.02.2018   20:06
Часть представителей неправительственного сектора ожидает, что президент наложит вето на конституционные поправки. Об этом журналистам заявил представитель «Международной прозрачности Грузия» Леван Натрошвили после встречи с членами Венецианской комиссии.

Как отметил Натрошвили, несмотря на изменения, в новой редакции вновь остаются несколько проблем, в том числе в вопрос задействования пропорциональной системы с 2024 года.

«В итоге, так как получилось, что весь текст инициировала «Грузинская Мечта», у президента есть возможность наложить вето на любой вопрос конституции. Исходя из этого, процедура вето является самой важно. Вы знаете, что в третьем чтении существенные вопросы не изменятся, однако если начнется процедура вето, в парламенте вновь может состоятся обсуждение конкретных вопросов», — заявил Леван Натрошвили.






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