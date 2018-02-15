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Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял во втором чтении законопроект «О безопасности труда»


15.02.2018   20:08
Комитет по здравоохранению парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект «О безопасности труда». Рассмотрение в комитете продолжалось почти пять часов.

До голосования по законопроекту член «Аудитории 115» Георгий Сопромадзе включил микрофон, назвал законопроект «О безопасности труда» фарсом и заявил, что документ не предусматривает реальные изменения. Голосование проходило на фоне его выступления.

Вместе с тем, члены «Аудитории 115», которые присутствовали на обсуждении, подняли плакаты небольшого размера. На них было написано – 1209. По их словам, именно столько человек стали жертвами нарушений правил безопасности труда.






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