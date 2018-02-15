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Шалву Нателашвили обязали публично опровергнуть обвинения в адрес Теи Цулукиани и заплатить два лари


15.02.2018   20:09
Шалву Нателашвили обязали публично опровергнуть обвинения в адрес Теи Цулукиани и заплатить два лари
Тбилисский городской суд полностью удовлетворил иск Теи Цулукиани против Шалвы Нателашвили, — информацию распространяет министерство юстиции Грузии.

На основании решения суда, лидеру «Лейбористской партии» придется опровергнуть собственные ложные обвинения с помощью тех вещательных компаний, в эфире которых он оклеветал министра юстиции 19 октября и 23 ноября 2016 года.

«Квартира, которую Тея Цулукиани приобрела в Страсбурге, действительно была куплена на собственные средства Теи Цулукиани в то время, когда она работала в Европейском суде по правам человека и намного раньше, чем она включилась в грузинскую политику. Соответственно, суд постановил, что заявление Шалвы Нателашвили в связи с тем, что эту квартиру министру купили после включения в политику, и этим подкупили ее, является клеветой», — говорится в заявлении министерства юстиции.

По данным ведомства, суд также удовлетворил требование Теи Цулукиани о возмещении ущерба. Шалве Нателашвили придется заплатить символичную сумму в два лари.

Соответствующее решение суд принял сегодня.






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