|
7 легковых автомобилей врезались друг в друга в Батуми
15.02.2018 20:41
У Дома юстиции в Батуми произошло ДТП. Друг в друга врезались 7 легковых автомобилей.
Один человек пострадал. Медики оказали ему помощь на месте. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.
Как сообщает журналист Первого канала с места аварии, о причинах ДТП пока неизвестно.
На месте находятся правоохранители.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна