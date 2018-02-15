7 легковых автомобилей врезались друг в друга в Батуми

15.02.2018 20:41 У Дома юстиции в Батуми произошло ДТП. Друг в друга врезались 7 легковых автомобилей.



Один человек пострадал. Медики оказали ему помощь на месте. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.



Как сообщает журналист Первого канала с места аварии, о причинах ДТП пока неизвестно.



На месте находятся правоохранители.















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