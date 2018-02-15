Колхидский парк станет объектом природного наследия ЮНЕСКО

15.02.2018 20:56 Национальные парки Колхети, Мачахела, Мтирала, а также охраняемые территории Кинтриши и Кобулети, расположенные в Западной Грузии, впервые будут объявлены объектами природного наследия ЮНЕСКО.



Для этого с 2017 года Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а также Агентство охраняемых территорий работают в тесном сотрудничестве с представительство на Южном Кавказе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Проект осуществляется при финансовой поддержке федерального Министерства окружающей среды и биобезопаности Германии и WWF.



«Колхидские леса и территории с высокой влажностью являются настоящими сокровищницами природы всего мира. Их глобальное значение всеобще признано специалистами и, наверное, именно поэтому настало время предоставить этим уникальным лесам и территориям с высокой влажностью международный статус», - сказал председатель охраняемых территорий Грузии Давид Маркозашвили.



«Эта номинация даст нам возможность еще лучше охранять наши территории, чтобы как можно больше людей заинтересовались ими. Для того чтобы этот процесс осуществился успешно, очень важна включенность местных властей и неправительственных организаций», - заявил директор офиса Всемирного фонда дикой природы на Южном Кавказе Гога Санадирадзе.















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