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Нападение на семью Додо Гугешашвили - новые детали дела


15.02.2018   22:32
"Курьер" выяснил новые детали нападения на семью Додо Гугешашвили. В показании полковник запаса пишет, что она собиралась начать бизнес в Украине вместе с напавшим на них, и по этой теме вела переговоры с бывшим лидером "Мхедриони" Давидом Шония.

По информации "Курьера", Додо Гугешашвили рассказала правоохранителям, что после того, как предположительный убийца предложил ей заняться совместным бизнесом, она позвонила в Киев к бывшему командиру "Мхедриони" Дато Шенгелия с просьбой помочь, познакомила его с неким Зура, и поговорила о планах бизнеса.

Сегодня, спустя 8 дней с нападения, говорила сама Додо Гугешашвили. Ее первый комментарий распространили в социальной сети. Интервью записано во время транспортировки в реаномобиле, Додо Гугешашвили заявляет, что это кровавое дело не связано ни с бизнесом, ни с ее прошлой деятельностью.

Додо Гугешашвили отвезли на панихиду сына на реаномобиле. О том, что ее сын скончался, ей сегодня в клинике Гудушаури сообщил отец Шалва Кекелия, после чего она потребовала, чтобы из реанимации ее отвезли на панихиду.

В беседе с "Курьером" один из лидеров "Мхедриони" Давид Шония предположил, что при его разговоре с Гугешашвили присутствовал и тот человек, который 7 февраля осуществил вооруженное нападение на семью полковника запаса. Однако кто это был, и откуда знала Гугешашвили предположительного преступника, бывшему мхедрионовцу не известно.

В показании, которое дала Додо Гугешашвили полиции, она говорит, что некто Зура просил ее помочь в покупке янтаря в Украине, который затем он должен был продать в Турции.

То, что Додо Гугешашвили знала убийцу, подтверждает и ее адвокат.

Вооруженный человек, который убил 33-летнего сына Додо Гугешашвили, и тяжело ранил полковника запаса, в тот же день покинул страну.






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