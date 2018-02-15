Нападение на семью Додо Гугешашвили - новые детали дела

15.02.2018 22:32 "Курьер" выяснил новые детали нападения на семью Додо Гугешашвили. В показании полковник запаса пишет, что она собиралась начать бизнес в Украине вместе с напавшим на них, и по этой теме вела переговоры с бывшим лидером "Мхедриони" Давидом Шония.



По информации "Курьера", Додо Гугешашвили рассказала правоохранителям, что после того, как предположительный убийца предложил ей заняться совместным бизнесом, она позвонила в Киев к бывшему командиру "Мхедриони" Дато Шенгелия с просьбой помочь, познакомила его с неким Зура, и поговорила о планах бизнеса.



Сегодня, спустя 8 дней с нападения, говорила сама Додо Гугешашвили. Ее первый комментарий распространили в социальной сети. Интервью записано во время транспортировки в реаномобиле, Додо Гугешашвили заявляет, что это кровавое дело не связано ни с бизнесом, ни с ее прошлой деятельностью.



Додо Гугешашвили отвезли на панихиду сына на реаномобиле. О том, что ее сын скончался, ей сегодня в клинике Гудушаури сообщил отец Шалва Кекелия, после чего она потребовала, чтобы из реанимации ее отвезли на панихиду.



В беседе с "Курьером" один из лидеров "Мхедриони" Давид Шония предположил, что при его разговоре с Гугешашвили присутствовал и тот человек, который 7 февраля осуществил вооруженное нападение на семью полковника запаса. Однако кто это был, и откуда знала Гугешашвили предположительного преступника, бывшему мхедрионовцу не известно.



В показании, которое дала Додо Гугешашвили полиции, она говорит, что некто Зура просил ее помочь в покупке янтаря в Украине, который затем он должен был продать в Турции.



То, что Додо Гугешашвили знала убийцу, подтверждает и ее адвокат.



Вооруженный человек, который убил 33-летнего сына Додо Гугешашвили, и тяжело ранил полковника запаса, в тот же день покинул страну.















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