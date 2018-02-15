|
Тбилисской школе №9 присвоили имя Нодара Ахалкаци
15.02.2018 22:48
Тбилисской школе №9 присвоили имя Нодара Ахалкаци. Распоряжение об этом дал министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
Согласно распоряжению министра, общеобразовательное учреждение по адресу улица имени Г.Саакадзе №29, основана как юридическое лицо общественного права.
Приказ Михаила Чхенкели после вступления в силу был опубликован сегодня же в «Законодательном вестнике».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна