Тбилисской школе №9 присвоили имя Нодара Ахалкаци

15.02.2018 22:48 Тбилисской школе №9 присвоили имя Нодара Ахалкаци. Распоряжение об этом дал министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.



Согласно распоряжению министра, общеобразовательное учреждение по адресу улица имени Г.Саакадзе №29, основана как юридическое лицо общественного права.



Приказ Михаила Чхенкели после вступления в силу был опубликован сегодня же в «Законодательном вестнике».















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