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В связи с китайским Новым годом, тбилисская телевышка зажглась красным светом
15.02.2018 22:49
В связи с китайским Новым годом, тбилисская телевышка зажглась красным светом.
Столичная мэрия впервые присоединилась к празднованию китайского (лунного) Нового года.
Праздник, который также известен как Фестиваль весны — «Чуньцзе», отмечается с 16 февраля по 2 марта.
«Мэрия Тбилиси поздравляет китайский народ, а также китайцев проживающих на территории Грузии с праздником Нового года», — говорится в заявлении мэрии столицы.
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