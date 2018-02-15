В связи с китайским Новым годом, тбилисская телевышка зажглась красным светом

15.02.2018 22:49 В связи с китайским Новым годом, тбилисская телевышка зажглась красным светом.



Столичная мэрия впервые присоединилась к празднованию китайского (лунного) Нового года.



Праздник, который также известен как Фестиваль весны — «Чуньцзе», отмечается с 16 февраля по 2 марта.



«Мэрия Тбилиси поздравляет китайский народ, а также китайцев проживающих на территории Грузии с праздником Нового года», — говорится в заявлении мэрии столицы.



















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